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2020-04-23T10:41
https://ria.ru/20200423/1570448472.html
Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы
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РИА Новости

Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы

10:41 23.04.2020
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyУкраинский флаг на здании парламента в Киеве
Украинский флаг на здании парламента в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Украинский флаг на здании парламента в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.
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"После того как начался второй этап реформы, возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к предоставлению медицинской помощи в учреждениях здравоохранения", - сказал Степанов.
Он отметил, что на Украине в целом более 10 тысяч сотрудников медицинских высших учебных заведений работают в учреждениях здравоохранения и предоставляют медпомощь – это в том числе профессора и доценты. "После 1 апреля у них практически полностью нет доступа к нашим пациентам и они не могут предоставлять медпомощь", - сказал Степанов.
Кроме того, после реформы клинические кафедры вузов, которые располагаются прямо в больницах, вынуждены платить огромные суммы аренды. "Тот финансовый груз, который ложится на них, он просто не позволяет арендовать им эти помещения. Чтобы вы понимали, что происходит в цифрах, то для вузов это доходит до 80-90 миллионов гривен (2,9-3,3 миллиона долларов) в год", - сказал Степанов.
По его словам, аналогичные проблемы в учреждениях последипломного образования и если их не решить, то на Украине скоро не будет новых врачей – выпускников отечественных вузов.
Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. За это время новый минздрав перевел финансирование с учреждений на конкретные медицинские услуги и создал онлайн-инструмент "Доступные лекарства", который находит аптеки в радиусе семи километров от больниц. Второй этап стартует 1 апреля, системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство.
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13 февраля, 22:46
Бойко предупредил о последствиях медицинской реформы на Украине
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Коронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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