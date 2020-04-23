Минздрав Украины: страна может остаться без новых врачей из-за реформы

КИЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.

"После того как начался второй этап реформы, возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к предоставлению медицинской помощи в учреждениях здравоохранения", - сказал Степанов.

Он отметил, что на Украине в целом более 10 тысяч сотрудников медицинских высших учебных заведений работают в учреждениях здравоохранения и предоставляют медпомощь – это в том числе профессора и доценты. "После 1 апреля у них практически полностью нет доступа к нашим пациентам и они не могут предоставлять медпомощь", - сказал Степанов.

Кроме того, после реформы клинические кафедры вузов, которые располагаются прямо в больницах, вынуждены платить огромные суммы аренды. "Тот финансовый груз, который ложится на них, он просто не позволяет арендовать им эти помещения. Чтобы вы понимали, что происходит в цифрах, то для вузов это доходит до 80-90 миллионов гривен (2,9-3,3 миллиона долларов) в год", - сказал Степанов.

По его словам, аналогичные проблемы в учреждениях последипломного образования и если их не решить, то на Украине скоро не будет новых врачей – выпускников отечественных вузов.