В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, введена система пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.