В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1959, Подмосковье — 688, Санкт-Петербурге — 19 и Мурманской области — 97. Уточняется, что 2282 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 42 пациента.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство — в Москве), из них 555 погибли, 4891 пациент вылечился. При этом второй день подряд прирост заболевших снижается: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, вчера — о 5236.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, введена система пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.
Пандемия COVID-19
Коронавирусом SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились как минимум 2,47 миллиона человек, 169 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже достигло 2 630 005 человек в 185 странах, из них 183 тысячи умерли, 714 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.