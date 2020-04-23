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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:05
https://ria.ru/20200423/1570448187.html
В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569222153_0:187:3090:1925_1036x0_80_0_0_8ebbe0fbeed7d99b284a05ceadca76da.jpg
РИА Новости

В России выявили 4774 случая заражения коронавирусом

10:37 23.04.2020 (обновлено: 17:05 23.04.2020)
127074
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
Врач в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 1959, Подмосковье — 688, Санкт-Петербурге — 19 и Мурманской области — 97. Уточняется, что 2282 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 42 пациента.
Коронавирус под микроскопом
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Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство — в Москве), из них 555 погибли, 4891 пациент вылечился. При этом второй день подряд прирост заболевших снижается: 21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях, вчера — о 5236.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, введена система пропусков. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держаться на расстоянии не менее метра от других людей.
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Пандемия COVID-19

Коронавирусом SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились как минимум 2,47 миллиона человек, 169 тысяч скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже достигло 2 630 005 человек в 185 странах, из них 183 тысячи умерли, 714 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Как обычно в теме про количество заболевших самые большие спецы - украинцы. Когда цифра росла - злорадствовали, стала падать - запели старинную оппозиционную "Власти всё скрывают!".
23 апреля, 10:53
ТМТоварищ Маузер
59201119
Сейчас главное от радости на шашлыки не уйти.
23 апреля, 10:50
MYMake Yellowstone Great Again
60181001
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