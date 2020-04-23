Меркель заявила о необходимости жестких мер для преодоления кризиса

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Жесткие меры необходимы для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я убеждена, что жесткие ограничения все же необходимы, чтобы выстоять в этом драматичном кризисе как сообщество и защитить то, что Основной закон предполагает центральным для нашей жизни: жизнь и достоинство каждого человека", - сказала Меркель.
По словам канцлера, граждане ФРГ в последние недели продемонстрировали "дисциплину и терпение", было достигнуто "замедление распространения вируса".
"Мы выиграли время и использовали это драгоценное время для укрепления нашей системы здравоохранения", - сказала Меркель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.