Власти Свердловской области введут на майские праздники пропуска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Пропускной режим будет введен в Свердловской области с 1 по 10 мая, сейчас его технологии прорабатываются, заявил в четверг журналистам замглавы региона Павел Креков.
По последним данным, в области зарегистрирован 271 случай новой коронавирусной инфекции, в том числе 28 - за последние сутки.
"Стратегически, наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад... Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно", - сказал Креков.
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По его словам, технологии введения режима и его критерии прорабатываются, в пятницу на заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19 будет обсуждаться, в каком виде лучше всего ввести пропускную систему.
"Она будет той, которая даст наибольшую эффективность. Если нам более эффективными покажутся дела обычные, классические, бумажные, то тогда будут введены они. Если понадобится что-то другое для эффективности, то это будет другое", - уточнил Креков.
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