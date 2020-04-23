Власти Свердловской области введут на майские праздники пропуска

"Стратегически, наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад... Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно", - сказал Креков.