Меркель прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Германии

БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса находится только на начальных этапах, Германии еще долго предстоит жить с COVID-19, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы находимся не в конце пандемии, а в начале. Мы еще долго будем жить с этим вирусом", - заявила Меркель, выступая в бундестаге в четверг.
Она добавила, что коронавирус будет оставаться центральным вопросом европейской политики. "Мы замедлили распространение вируса, мы выиграли время и использовали его для укрепления нашей системы здравоохранения", - добавила она.
По словам Меркель, в Германии видели, что происходило в других странах, где госпитали не справлялись с притоком больных, и добавила, что за то, что до этого не дошло в Германии, она благодарна министру здравоохранения Йенсу Шпану и министрам здравоохранения земель Германии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.