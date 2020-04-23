У 230 пациентов с коронавирусом в Армении выявили пневмонию

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Пневмония диагностирована в Пневмония диагностирована в Армении у порядка 230 пациентов с коронавирусом, состояние десяти человек крайне тяжелое, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1523 случая заражения, 24 пациента скончались. С 25 марта была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан.

"В крайне тяжелом состоянии находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией, у порядка 230 граждан диагностирована пневмония, пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.

По его словам, один из находящихся на ИВЛ пациентов достаточно молод. "Ему 27 лет, он страдает сопутствующим тяжелым врожденным заболеванием… Есть надежда на его выздоровление", - отметил министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.