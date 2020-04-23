Йемен попросил у России помощь из-за вспышки COVID-19

"Я не могу пройти мимо позиции России, которая приветствовала нашу инициативу о прекращении огня, чтобы можно было направить все усилия для борьбы с пандемией коронавируса. Мы отправили список необходимого оборудования и лекарств. Мы ждем ответа, если какой-либо ответ будет ", - заявил посол.