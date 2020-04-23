Йемен попросил у России помощь из-за вспышки COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Правительство Йемена обратилось к РФ с просьбой о помощи для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, страна уже направила России список необходимого медицинского оборудования и расходных материалов, заявил РИА Новости посол страны в РФ Ахмед Салем Аль-Вахейши.
"Я не могу пройти мимо позиции России, которая приветствовала нашу инициативу о прекращении огня, чтобы можно было направить все усилия для борьбы с пандемией коронавируса. Мы отправили список необходимого оборудования и лекарств. Мы ждем ответа, если какой-либо ответ будет ", - заявил посол.
Список запрошенных товаров включает в себя аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, защитные костюмы и более миллиона респираторов типа N95 и медицинских масок.
"После начала вспышки коронавируса правительство Йемена приняло все меры аналогично другим странам в соответствии с правилами ВОЗ. Из-за продолжающегося конфликта цифры (числа заразившихся - ред.) не точные", - заявил посол.
Правительство Йемена до сих пор подтвердило только один случай заражения COVID-19.
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила, что с 9 апреля начинает двухнедельное прекращение огня в Йемене в ответ на призыв ООН к глобальному перемирию на фоне распространения коронавируса.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН. Однако соглашение о перемирии, которое предусматривало в том числе отвод сил с занятых позиций, не исполняется в полном объеме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
25 февраля, 23:40Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена