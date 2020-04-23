В Москве еще 181 человек выздоровел после коронавируса

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.