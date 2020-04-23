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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:26
https://ria.ru/20200423/1570447411.html
В Москве еще 181 человек выздоровел после коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570262864_0:0:3175:1786_1036x0_80_0_0_cd6abb4f701df9b167281ccf967fb14b.jpg
РИА Новости

В Москве еще 181 человек выздоровел после коронавируса

10:26 23.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще 181 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровел в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики", - сообщила вице-мэр.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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