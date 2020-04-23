В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до 53, за сутки выявлено два новых случая, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – контактные по домашним очагам по ранее подтвержденным случаям, оба госпитализированы в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, за которыми организовано медицинское наблюдение", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции. Двадцать из них - завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 23 случая – местные, отметил глава региона.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
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