В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

"В Республике Крым подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – контактные по домашним очагам по ранее подтвержденным случаям, оба госпитализированы в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, за которыми организовано медицинское наблюдение", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".