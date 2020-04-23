Власти Таиланда рассказали о нарушениях комендантского часа

БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. В Таиланде с момента введения в действие 3 апреля комендантского часа с 22.00 до 4.00 произведено 16 179 арестов за его нарушение, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Более 16 тысяч, 16 179 арестов! Я спросил об этом представителя национальной полиции на заседании центра по борьбе с эпидемией, и он мне ответил, что во многих случаях речь идет не просто о том, что люди передвигаются по улицам во время комендантского часа, а о нелегальных ночных сборищах для распития спиртных напитков и азартных игр, или стритрейсинга на мотоциклах", - сказал пресс-секретарь центра.

"Первое место по количеству арестов нарушителей комендантского часа занимает Пхукет , второе – Бангкок, и это значит, что именно на Пхукете и в Бангкоке таких нарушений больше всего", - добавил он.

Всануйотхин поблагодарил "сознательных граждан", сообщающих полиции о нарушениях комендантского часа в их кварталах и районах.

"Именно сознательным гражданам принадлежит основная роль в пресечении нарушений комендантского часа и других временных, в высшей степени необходимых сегодня ограничений", - сказал он.

"Когда граждане набирают телефон полиции 191 или телефон горячей линии центра по борьбе с эпидемией, услышав шум за окнами во время комендантского часа – это, на самом деле, проявление их заботы о своих соседях, которые не обладают достаточной силой воли, чтобы выполнять требования и рекомендации властей, и подвергают себя и других риску заболеть коронавирусной инфекцией", - пояснил Висануйотхин.

"Только не делайте таких звонков ради шутки и не поднимайте ложную тревогу: полицейским ведь тоже надо когда-то отдыхать", - добавил он.

Нарушителям комендантского часа в Таиланде грозит штраф до 100 тыс таиландских бат (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком на один год. Однако если нарушение комендантского часа совпадает с другими нарушениями - например, игрой в азартные игры, полностью запрещенные в стране, нарушителям предъявляют обвинения как в нарушении комендантского часа, так и в нарушениях, предусмотренных соответствующими статьями уголовного кодекса.