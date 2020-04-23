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2020-04-23T10:21
https://ria.ru/20200423/1570447087.html
Власти Таиланда рассказали о нарушениях комендантского часа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:147:1980:1260_1036x0_80_0_0_cb1e844234302ede59ee81a007543bc0.jpg
РИА Новости

Власти Таиланда рассказали о нарушениях комендантского часа

10:21 23.04.2020
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© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.
© РИА Новости / Валентин Чебунин
Перейти в фотобанк
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.. Архивное фото
БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. В Таиланде с момента введения в действие 3 апреля комендантского часа с 22.00 до 4.00 произведено 16 179 арестов за его нарушение, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Более 16 тысяч, 16 179 арестов! Я спросил об этом представителя национальной полиции на заседании центра по борьбе с эпидемией, и он мне ответил, что во многих случаях речь идет не просто о том, что люди передвигаются по улицам во время комендантского часа, а о нелегальных ночных сборищах для распития спиртных напитков и азартных игр, или стритрейсинга на мотоциклах", - сказал пресс-секретарь центра.
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"Первое место по количеству арестов нарушителей комендантского часа занимает Пхукет, второе – Бангкок, и это значит, что именно на Пхукете и в Бангкоке таких нарушений больше всего", - добавил он.
Всануйотхин поблагодарил "сознательных граждан", сообщающих полиции о нарушениях комендантского часа в их кварталах и районах.
"Именно сознательным гражданам принадлежит основная роль в пресечении нарушений комендантского часа и других временных, в высшей степени необходимых сегодня ограничений", - сказал он.
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"Когда граждане набирают телефон полиции 191 или телефон горячей линии центра по борьбе с эпидемией, услышав шум за окнами во время комендантского часа – это, на самом деле, проявление их заботы о своих соседях, которые не обладают достаточной силой воли, чтобы выполнять требования и рекомендации властей, и подвергают себя и других риску заболеть коронавирусной инфекцией", - пояснил Висануйотхин.
"Только не делайте таких звонков ради шутки и не поднимайте ложную тревогу: полицейским ведь тоже надо когда-то отдыхать", - добавил он.
Нарушителям комендантского часа в Таиланде грозит штраф до 100 тыс таиландских бат (около 3 тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком на один год. Однако если нарушение комендантского часа совпадает с другими нарушениями - например, игрой в азартные игры, полностью запрещенные в стране, нарушителям предъявляют обвинения как в нарушении комендантского часа, так и в нарушениях, предусмотренных соответствующими статьями уголовного кодекса.
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