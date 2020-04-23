Якутский чиновник нашел чужую банковскую карту и купил поесть

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Глава наслега в Мегино-Кангаласском районе Якутии обвиняется в краже денег с утерянной платежной карты, суд рассмотрит уголовное дело в ближайшее время, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как отметили в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину".
Установлено, что глава одного из наслегов Мегино-Кангаласского района в апреле текущего года, находясь в поселке Нижний Бестях, возле столовой нашел утерянную платежную карту, держателем которой является житель села Павловск Мегино-Кангаласского района.
"В последующем… он приобрел в ряде магазинов поселка Нижний Бестях и села Майя продукты питания. При этом покупки осуществлялись им умышленно на сумму до 1000 рублей в целях их оплаты посредством связи "Wi-Fi" без ввода пин-кода карты. Общая сумма совершенных главой покупок превысила сумму 5000 рублей… В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время состоится судебное заседание", - рассказали в пресс-службе.