Якутский чиновник нашел чужую банковскую карту и купил поесть

"В последующем… он приобрел в ряде магазинов поселка Нижний Бестях и села Майя продукты питания. При этом покупки осуществлялись им умышленно на сумму до 1000 рублей в целях их оплаты посредством связи "Wi-Fi" без ввода пин-кода карты. Общая сумма совершенных главой покупок превысила сумму 5000 рублей… В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время состоится судебное заседание", - рассказали в пресс-службе.