Число случаев коронавируса в Армении выросло до 1523

ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 50 и достигло 1523, сообщается в четверг на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В среду власти республики сообщали о 1473 подтвержденных случаях. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 1523 случая коронавируса. Излечились 659 пациентов. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.
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По данным Минздрава, на лечении находятся 840 человек, было проведено 15,96 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.