Курс евро упал на рубль, доллара — на 91 копейку

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рубль уверенно растет к доллару и евро, американская валюта торгуется у уровня в 75 рублей, европейская — у 81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:03 мск снижался на 0,91 рубля — до 74,99, евро — на рубль, до 81,11. При этом ранее доллар уже опускался до 74,87 рубля, евро — до 80,2 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 5,11% — до 21,41 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть в четверг демонстрируют уверенный рост, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели.
В понедельник цена сырья WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На следующий день стоимость июньских фьючерсов рухнула на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель (в ходе торгов опускалась до 6,55 доллара).
В среду цена июньских фьючерсов на нефть Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
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