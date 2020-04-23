"Аэрофлот" объявил о сокращении рейсов по России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по России в мае, сообщили на сайте перевозчика.
Уточняется, что это связано с ограниченным спросом на внутренние перелеты "вследствие принятых ограничений на передвижения".
"Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте "Аэрофлота" в разделе "Управление бронированием", — добавили в компании.
"Аэрофлот" ранее сообщал, что с 4 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
На сайте приводится таблица с минимальным количеством рейсов в неделю из Москвы в другие российские города. Так, например, в Санкт-Петербург планируется не менее 42 полетов в неделю. После сокращения количества рейсов с 4 апреля полеты по этому маршруту выполнялись 70 раз в неделю, до сокращения — 140. Всего в списке 53 города.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом о корректировке расписания заявили в РЖД, в итоге холдинг отменил более сотни пассажирских поездов.
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