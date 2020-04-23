"Аэрофлот" объявил о сокращении рейсов по России

На сайте приводится таблица с минимальным количеством рейсов в неделю из Москвы в другие российские города. Так, например, в Санкт-Петербург планируется не менее 42 полетов в неделю. После сокращения количества рейсов с 4 апреля полеты по этому маршруту выполнялись 70 раз в неделю, до сокращения — 140. Всего в списке 53 города.