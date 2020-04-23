В Греции двух человек ранили при стрельбе в лагере мигрантов

АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Два человека были ранены в среду вечером в результате стрельбы в центре приема мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос, сообщает издание "Прото тема".
По предварительной информации, ранения они получили из охотничьего оружия, когда вышли из лагеря. Раненые сами пришли к врачам центра приема и идентификации, они были перевезены в больницу Митилини.
Полиция ведет расследование.
На Лесбосе находятся более 20 тысяч мигрантов, при этом миграционные лагеря рассчитаны на три тысячи человек.