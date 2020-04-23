Проект "Морской старт" заморозили "до лучших времен", заявили в S7

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проект "Морской старт" после перебазирования в Россию заморожен, рассказал основной владелец, председатель совета директоров Проект "Морской старт" после перебазирования в Россию заморожен, рассказал основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

"Мы доставили комплекс во Владивосток , доставили командное судно и стартовую платформу. Сегодня у нас нет возможности чем-то заниматься, поэтому мы программу пока заморозили до лучших времен", - сказал он в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, стоимость размещения комплекса в России оказалась в два раза выше, чем базирование в США.

"Знаете, сейчас нам действительно не до этого", - сказал Филев о перспективах развития проекта.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.