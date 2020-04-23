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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:07
https://ria.ru/20200423/1570446465.html
Минздрав Хакасии просит бизнес помочь медикам, работающим в изоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570299640_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_7f94525a0ceeb84fa81b3f23a4a0cb0e.jpg
РИА Новости

Минздрав Хакасии просит бизнес помочь медикам, работающим в изоляции

10:07 23.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник в палате коронавирусного стационара
Медицинский работник в палате коронавирусного стационара
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в палате коронавирусного стационара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Минздрав Хакасии обратился к бизнесменам с просьбой помочь с организацией питания врачей Республиканской больницы, проживающих в изоляции из-за лечения заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По ее данным, вопрос с обеспечением питания стал актуальным в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике и изоляцией медицинских работников, регулярно контактирующих с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, от своих семей и другого окружения для исключения возможной передачи COVID-19 жителям региона.
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"Первыми такую меру вводит администрация Республиканской клинической инфекционной больницы. Для того, чтобы данная мера вступила в силу, необходимо создание бытовых условий для сотрудников, в том числе одноразовая посуда и обеспечение ежедневного трехразового питания. У медучреждения таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что аналогичная работа по размещению сотрудников будет проведена и по другим медучреждениям республики.
На сегодня в республике зарегистрировано 99 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек из них выздоровели, один скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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