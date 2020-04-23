Минздрав Хакасии просит бизнес помочь медикам, работающим в изоляции

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Минздрав Минздрав Хакасии обратился к бизнесменам с просьбой помочь с организацией питания врачей Республиканской больницы, проживающих в изоляции из-за лечения заболевших коронавирусной инфекцией , сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По ее данным, вопрос с обеспечением питания стал актуальным в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике и изоляцией медицинских работников, регулярно контактирующих с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, от своих семей и другого окружения для исключения возможной передачи COVID-19 жителям региона.

"Первыми такую меру вводит администрация Республиканской клинической инфекционной больницы. Для того, чтобы данная мера вступила в силу, необходимо создание бытовых условий для сотрудников, в том числе одноразовая посуда и обеспечение ежедневного трехразового питания. У медучреждения таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что аналогичная работа по размещению сотрудников будет проведена и по другим медучреждениям республики.

На сегодня в республике зарегистрировано 99 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек из них выздоровели, один скончался.