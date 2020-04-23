Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек

"Подтвержденных случаев инфицирования – 420, среди них выздоровели - 107, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5223 человек, под наблюдением 584, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - сообщается на сайте.