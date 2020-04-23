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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:05
https://ria.ru/20200423/1570446408.html
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736451_0:0:3081:1734_1036x0_80_0_0_0ae8cb0d23e243e54f0f3782c4c65b9f.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 420 человек

10:05 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи
Врачи скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи скорой медицинской помощи . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420, вылечились 107 человек, сообщается в четверг на специальном сайте по мониторингу заболевания.
Правительство Грузии ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 05.00 мск). Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 27 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что страна перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели эпидемического пика.
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В среду сообщалось о 415 случаях инфицирования.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 420, среди них выздоровели - 107, смертельных случаев - пять, в режиме карантина находятся 5223 человек, под наблюдением 584, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - сообщается на сайте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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