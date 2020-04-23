В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 14,5 тысячи человек

Согласно данным министерства на 09:00 четверга, число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 136, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, выросло до 107.
Число выздоровевших увеличилось с вечера среды на 119 и составило 5334 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.