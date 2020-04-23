Генпрокуратура выявила фейк о национальной избирательности коронавируса

По информации ведомства, на сайте видеосервиса YouTube и "ВКонтакте" размещены ролики, где сообщается, что коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей. Кроме того, в "ВКонтакте" обнаружено видео, в котором утверждается, что под видом борьбы с пандемией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа.