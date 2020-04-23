Генпрокуратура выявила фейк о национальной избирательности коронавируса

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации в соцсетях о том, что коронавирус якобы поражает людей только определенной национальности, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, на сайте видеосервиса YouTube и "ВКонтакте" размещены ролики, где сообщается, что коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей. Кроме того, в "ВКонтакте" обнаружено видео, в котором утверждается, что под видом борьбы с пандемией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа.
Отметив, что все это не соответствует действительности, прокуратура Москвы направила материалы в следственные органы для вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Кроме того, в одном из сообществ Пензы "ВКонтакте" размещен комментарий, призывающий к физическому уничтожению нарушителей ограничительных мер по коронавирусу. На этом же ресурсе размещена видеозапись, на которой мужчина в форме работника скорой помощи сообщает, что сотрудники Новгородской областной инфекционной больницы отказали в приеме пациенту с симптомами, характерными для больных коронавирусом. Это тоже оказалось фейком.
"Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена недостоверная информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.