В США пять человек погибли из-за торнадо

Как сообщило управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк, штат Техас, в результате обрушившегося на регион торнадо погибли три человека, по меньшей мере 20 получили ранения. По данным СМИ, ряд жилых домов, магазинов и объектов инфраструктуры получили повреждения, обвалены деревья и опоры линии электропередачи.
Onalaska on Lake Livingston was completely devastated by a potential tornado this evening. This is video of Yaupon Cove from Lindsey Jones. More to come. pic.twitter.com/zg6bMj3Bhb— Royden Ogletree (@roydenogletree) April 23, 2020
В округе Маршалл, на юге Оклахомы, в результате того же штормового фронта погибли два человека, есть раненые. Как сообщил представитель местных экстренных службы Роберт Чейни, несколько автомобилей во время торнадо бросило на деревья, ряд строений получили повреждения.
Ранее в апреле по американскому Югу уже прокатилась волна торнадо, погибли не менее 30 человек. Президент США Дональд Трамп обещал помощь пострадавшим от торнадо штатам.
13 апреля, 05:18В Миссисипи шесть человек погибли из-за торнадо