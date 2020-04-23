В США пять человек погибли из-за торнадо

В округе Маршалл, на юге Оклахомы, в результате того же штормового фронта погибли два человека, есть раненые. Как сообщил представитель местных экстренных службы Роберт Чейни, несколько автомобилей во время торнадо бросило на деревья, ряд строений получили повреждения.