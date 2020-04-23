В Тамбовской области число зараженных коронавирусм увеличилось на 23

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Восьмимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 23 жителей Восьмимесячная девочка и еще трое детей оказались среди 23 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает администрация региона.

По данным на среду, COVID-19 в Тамбовской области был подтвержден у 240 человек, выздоровели 25.

"Двадцать три новых случая сегодня. Из них: 8 мужчин, 11 женщин, 4 несовершеннолетних (мальчики 5 и 16 лет, девочки 8 лет и 8 месяцев). Возраст взрослых от 23 до 77 лет. Двое прибыли из других регионов, 21 контактные с приезжими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество подтвержденных случаев в регионе составило 263. Число выздоровевших выросло до 29, из них 24 выписаны из стационара, пятеро сняты с амбулаторного наблюдения.

Госпитализированы 135 человек, у 88 диагноз подтвержден, 10 - с подозрением, у шести - отрицательный диагноз и у 31 анализы в работе. Из госпитализированных у 51 человека пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 919 (из них подтверждённых случаев - 146, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 1862. Выписано из больниц – 63. Всего обследованных лиц - 2979", - говорится в сообщении.