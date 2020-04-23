Якутия получила дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

ЯКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Якутия получила на борьбу с коронавирусом дополнительные средства из федерального центра в размере 383 миллиона рублей, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге.

"Мы один из тех регионов России, которые полностью выполнили план по развертыванию коек. Ситуация с запаздыванием по освоению федеральных средств решена, и оплата также уже проведена. Более того, благодаря решению президента России Владимира Путина в республику дополнительно поступили 383 миллиона рублей на оснащение медицинских учреждений, приобретение дополнительного оборудования и для решения первоочередных задач по борьбе с коронавирусом", - отметил глава.

По словам Николаева, до конца апреля работники здравоохранения, задействованные в борьбе с коронавирусом, получат республиканские и федеральные выплаты. "Поступают федеральные средства медикам, которые работают у нас на передовой. Таких медиков у нас свыше 200 человек", - прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что за сутки в регионе зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции. За весь период в Якутии зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусом, из них 23 человека находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 17 человек полностью выздоровели, 90 получают лечение в инфекционных стационарах республики.