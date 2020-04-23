Число заразившихся коронавирусом в ВС Украины выросло до 46

"На 07.00 (совпадает с мск) 23 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них шесть человек выздоровели и два летальных случая", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.