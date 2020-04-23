Число заразившихся коронавирусом в ВС Украины выросло до 46

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в вооруженных силах Украины выросло до 46, выздоровели уже шесть человек, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.
Ранее командование медицинских сил сообщало о 43 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, четыре человека выздоровели, двое скончались. По последним данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 7,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 187 летальных, 504 человека выздоровели.
"На 07.00 (совпадает с мск) 23 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них шесть человек выздоровели и два летальных случая", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции находятся 341 человек.
Указывается, что за сутки подтвердились три новых случая заражения, состояние инфицированных военнослужащих удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.