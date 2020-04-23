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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T10:13
https://ria.ru/20200423/1570445834.html
Эксперты предсказали рост рубля в условиях улучшения внешнего фона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568896615_0:0:3198:1799_1036x0_80_0_0_47b46ca1b7aec41f309596ed45d0343c.jpg
РИА Новости

Эксперты предсказали рост рубля в условиях улучшения внешнего фона

10:13 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль вырастут на улучшении внешнего фона, полагают аналитики.
Рост нефтяных котировок и ряда азиатских площадок поддержат рублевые активы, считают они.

Прогнозы

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть, считает Антон Старцев из ГК "Олма".
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Более того, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным приростом", - говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 1-2%, в районе 2600-2625 пунктов.
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"Внешний фон способствует старту российского рынка в плюсе. Нефть продолжает дорожать как на напоминаниях о геополитических проблемах, так и на информации о скором банкротстве ряда производителей в США. Азиатские индексы в плюсе, как и основные нефтяные контракты", - отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль - повышение цен на нефть оказывает поддержку курсу рубля, считает Старцев.
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в четверг, 23 апреля, на открытии укрепления рубля против доллара до уровня 75,35 рубля, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 рубля за доллар.

Внешний фон

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии торгов выросли на 2-3% в рамках коррекции на фоне отскока нефтяных цен.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,13-0,3%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,43%, австралийский S&P/ASX 200 снизился - на 0,08%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,02%, индекс гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,45%.
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Стоимость нефти растет на 9,13% - до 22,23 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро поднимается на 0,05% относительно фиксинга предыдущих торгов - до 1,0828 доллара.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Российский рынок акций вырос в среду, отыграв бодрый отскок рынка нефти после обвала начала недели; акции нефтегазового сектора стали локомотивом роста всего рынка.
Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 3,43%, до 2573,41 пункта, индекс РТС - на 5,32%, до 1066,01 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 1,18 рубля - до 75,9 рубля, евро опустился на 1,61 рубля, до 82,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
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