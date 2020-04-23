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2020-04-23T09:45
https://ria.ru/20200423/1570445594.html
В Приморье объяснили покупку 25 автомобилей у единого поставщика
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РИА Новости

В Приморье объяснили покупку 25 автомобилей у единого поставщика

09:45 23.04.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинЦентр Владивостока, улица Светланская
Центр Владивостока, улица Светланская
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Центр Владивостока, улица Светланская. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Причиной закупки управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю 25 автомобилей за 25 миллионов рублей у единого поставщика стала острая необходимость в оперативном обновлении старого автопарка ведомства на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в официальном ответе управления на запрос РИА Новости.
Ранее сообщалось, что, по данным портала госзакупок, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю приобрело 25 легковых автомобилей на сумму почти в 25 миллионов рублей, осуществив закупку у единого поставщика на фоне пандемии. Контракт был заключен 16 апреля. В настоящий момент он находится на исполнении. Поставщиком является ООО "Восток-УАЗ", зарегистрированное во Владивостоке.
Закупка у единого поставщика случается в неотложных или экстренных случаях. В числе прочих документов, послуживших основанием для закупки, ведомство указало совместное письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 3 апреля "Об осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", а также постановление губернатора Приморского края от 18 марта "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)".
"Управлением осуществляется санитарно-карантинный контроль в 14 санитарно-карантинных пунктах в контрольно-пропускных пунктах через государственную границу РФ, расположенных во Владивостоке, в четырех СКП в Хасанском районе, в Международном аэропорту Владивосток, СКП в Лесозаводском городском округе, двух СКП в Находке, СКП в Пластуне, Ольга, Турий рог, в Пограничном районе, в Октябрьском районе. Управление проводит усиленный санитарно-эпидемиологический контроль… в том числе в отдаленных территориально населенных пунктах. В связи с высокой степенью износа имеющегося в распоряжении Управления автотранспорта, имеется острая необходимость в обновлении автопарка для обеспечения оперативного реагирования", - говорится в ответе.
Отмечается, что срок проведения аукциона в электронном виде составит до 45 дней, а срок поставки закупленных по госконтракту автомобилей во Владивосток - от 120 дней.
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"Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по распространению COVID-19, а также необходимость оперативного реагирования Управления… применение конкурентных способов определения поставщика, требующих значительных временных затрат, является нецелесообразным", - отмечается в ответе.
В Приморье зарегистрировано 178 случаев коронавируса, два человека умерли, выписано 23 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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