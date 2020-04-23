МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1398, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 28 случаев заражения, всего выздоровели 399 человек, 38 умерли.

За среду в республике провели 6798 тестов на коронавирус, за все время – 83 591.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.