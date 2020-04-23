В Болгарии число жертв коронавируса достигло 50 человек

По данным минздрава, на 23 апреля 50 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 190 человек. Всего в стране выявлен 1081 случай заболевания COVID-19. В понедельник сообщалось о 1015 заболевших. Таким образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 66 человек. Как отмечают местные СМИ, к настоящему моменту это рекордный суточный прирост для страны.