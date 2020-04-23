В Болгарии число жертв коронавируса достигло 50 человек

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Болгарии достигло 50, сообщает министерство здравоохранения этой страны.
По данным минздрава, на 23 апреля 50 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 190 человек. Всего в стране выявлен 1081 случай заболевания COVID-19. В понедельник сообщалось о 1015 заболевших. Таким образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 66 человек. Как отмечают местные СМИ, к настоящему моменту это рекордный суточный прирост для страны.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц. Затем режим ЧП в стране в связи с COVID-19 был продлен до 13 мая. Со вторника власти Болгарии разрешили гражданам въезжать и выезжать из столицы страны Софии на личном транспорте с целью работы в любое время при условии заполнения специальной декларации. Въезд и выезд из Софии был закрыт с 17 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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