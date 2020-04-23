Американская певица назвала русскую кухню "варварской едой"

"Русская кухня — это худшая варварская, крестьянская еда, которую я когда-либо видела", — написала рэп-исполнительница, посоветовав подписчице есть "оленьи щеки и свеклу".

Чуть позже она призналась, что частично еда из России ей все же нравится — например, медовик, блины и икра.