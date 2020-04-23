Власти Армении сняли ограничения на межобластное сообщение

ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Власти Армении сняли с четверга введенные ранее из-за коронавирусной инфекции ограничения на межобластное сообщение, заявил вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране выявлены 1473 случая заражения, 24 пациента скончались. С 25 марта была временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на передвижение граждан. С 1 апреля было ограничено межобластное сообщение между людьми, на дорогах установлены полицейские посты, прекращена работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного и такси.
"Устраняется ограничение на межобластное перемещение и снимаются пропускные пункты. Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над иными ограничениями", - написал Авинян в Facebook, добавив, что решение вступает в силу с 23 апреля.
По его словам, власти будут вводить, в случае необходимости, особые режимы в отдельных населенных пунктах в зависимости от риска распространения инфекции. "Сохраняются ограничения, связанные с передвижением граждан и общественным транспортом", - отметил вице-премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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