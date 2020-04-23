В Югре потушили пожар в двухэтажном общежитии

Информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной, по данным ведомства, поступило спасателям около 9.20 (7.20 мск). Ранее в МЧС сообщали, что горит кровля на площади 630 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек, пожарные спасли двоих детей. Всего в нем проживают 65 человек.
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"В 10.48 (8.48 мск) объявлена ликвидация открытого горения по всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет... Органы дознания опрашивают жильцов, будут выяснять причины произошедшего", - сказал представитель ведомства.
Ранее в управлении МЧС сообщали, что администрация города предоставила автобусы для жильцов дома, решается вопрос с расселением. Кроме того, запланировано заседание городской комиссии по ЧС.