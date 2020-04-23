В Югре потушили пожар в двухэтажном общежитии

Информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной, по данным ведомства, поступило спасателям около 9.20 (7.20 мск). Ранее в МЧС сообщали, что горит кровля на площади 630 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек, пожарные спасли двоих детей. Всего в нем проживают 65 человек.