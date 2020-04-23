Жителей Самарской области дополнительно поддержат на фоне пандемии

САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о дополнительных региональных мерах поддержки жителей региона в условиях пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Пандемия коронавирусной инфекции и экономические последствия пандемии отражаются на самых уязвимых категориях: там, где низкие доходы, и там, где люди потеряли работу. Это совершенно очевидно для нас, и мы понимаем, что такие семьи, такие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддержке", - цитирует Азарова пресс-служба.

По словам губернатора, единовременную региональную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума, а также остальные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже половины прожиточного минимума. Кроме того, по 5 тысяч рублей уже в мае получат жители региона, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице.

"Вы знаете, что пособие по безработице решением президента значительно увеличилось. Но есть категории, которые получают минимальное пособие, и которым требуется особая поддержка", – заявил Азаров. Это, по его словам, безработные предпенсионного возраста, инвалиды, а также уволенные с военной службы и члены их семей.

"Мы также поддержку в размере 5 тысяч рублей окажем гражданам, состоящим на учете фонда занятости, освобожденным из мест лишения свободы. Мы должны поддержать этих людей на пути к исправлению, создать условия, которые не будут их вновь толкать на криминальный путь. Также мы поможем безработным от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и впервые ищущим работу, потому что впервые в этот период найти работу, конечно же, сложно", - подчеркнул Азаров.

По данным пресс-службы, выплаты будут произведены уже в мае, деньги будут перечислены автоматически.