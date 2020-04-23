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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T09:33
https://ria.ru/20200423/1570444960.html
Жителей Самарской области дополнительно поддержат на фоне пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/151874/98/1518749853_0:270:3206:2073_1036x0_80_0_0_95317c1d888e67b3be0aed4d868c80c6.jpg
РИА Новости

Жителей Самарской области дополнительно поддержат на фоне пандемии

09:31 23.04.2020 (обновлено: 09:33 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о дополнительных региональных мерах поддержки жителей региона в условиях пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.
"Пандемия коронавирусной инфекции и экономические последствия пандемии отражаются на самых уязвимых категориях: там, где низкие доходы, и там, где люди потеряли работу. Это совершенно очевидно для нас, и мы понимаем, что такие семьи, такие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддержке", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам губернатора, единовременную региональную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума, а также остальные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже половины прожиточного минимума. Кроме того, по 5 тысяч рублей уже в мае получат жители региона, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице.
"Вы знаете, что пособие по безработице решением президента значительно увеличилось. Но есть категории, которые получают минимальное пособие, и которым требуется особая поддержка", – заявил Азаров. Это, по его словам, безработные предпенсионного возраста, инвалиды, а также уволенные с военной службы и члены их семей.
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"Мы также поддержку в размере 5 тысяч рублей окажем гражданам, состоящим на учете фонда занятости, освобожденным из мест лишения свободы. Мы должны поддержать этих людей на пути к исправлению, создать условия, которые не будут их вновь толкать на криминальный путь. Также мы поможем безработным от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и впервые ищущим работу, потому что впервые в этот период найти работу, конечно же, сложно", - подчеркнул Азаров.
По данным пресс-службы, выплаты будут произведены уже в мае, деньги будут перечислены автоматически.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская область
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