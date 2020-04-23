Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
"Отечественный аппарат для терапии с помощью гелия в данный момент испытывают в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тестовом режиме. Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что эффективность применения гелия в лечении острых лёгочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.
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"Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", - пояснили в департаменте.
Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что важно, так как нарушение микроциркуляции – одна из основных причин смертности от коронавируса.
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