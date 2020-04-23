Сотрудники реанимации ожогового центра в Красноярске попали в карантин

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники реанимации краевого ожогового центра в Красноярске отправлены на карантин из-за пациента с COVID-19, который скончался в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сотрудники реанимации краевого ожогового центра в Красноярске отправлены на карантин из-за пациента с COVID-19, который скончался в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.

"Ожоговую реанимацию закрыли. Пациенты, которые там находятся, продолжают лечение. Персонал ушел на карантин. Он теперь находится в обсерваторе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что такие меры связаны с тем, что накануне в лечебном учреждении скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса. Новые пациенты, поступающие с ожогами, размещаются в реанимации гнойно-септического центра.

По данным краевого минздрава, в среду в регионе зарегистрировано 392 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.