Хаматова ответила на травлю из-за сериала "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Актриса Актриса Чулпан Хаматова ответила на критику сериала "Зулейха открывает глаза", в котором она сыграла главную роль.

Ранее артистка заявляла, что каждый день получает проклятья и обвинения от зрителей. Критики обвинили создателей проекта в "осквернении исторической правды".

"Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено", — сказала Хаматова в эфире инстаграм-аккаунта фонда "Подари жизнь"

Актриса также предположила, что часть зрителей просто находится в "стрессе" и выплескивает накопившиеся эмоции на создателей "Зулейхи".

"Но в любом случае хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!" — добавила она.