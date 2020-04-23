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Культура
2020-04-23T11:38
https://ria.ru/20200423/1570444778.html
Хаматова ответила на травлю из-за сериала "Зулейха открывает глаза"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155571/00/1555710046_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_990573259f5bc98eaced59644b79e18d.jpg
РИА Новости

Хаматова ответила на травлю из-за сериала "Зулейха открывает глаза"

09:28 23.04.2020 (обновлено: 11:38 23.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова ответила на критику сериала "Зулейха открывает глаза", в котором она сыграла главную роль.
Ранее артистка заявляла, что каждый день получает проклятья и обвинения от зрителей. Критики обвинили создателей проекта в "осквернении исторической правды".
Съемки сериала Зулейха открывает глаза
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"Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено", — сказала Хаматова в эфире инстаграм-аккаунта фонда "Подари жизнь".
Актриса также предположила, что часть зрителей просто находится в "стрессе" и выплескивает накопившиеся эмоции на создателей "Зулейхи".
"Но в любом случае хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!" — добавила она.
Действие сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной происходит в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину ссылают в Сибирь.
Съемки сериала Зулейха открывает глаза
14 апреля, 14:54Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале "Зулейха открывает глаза"
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КультураГузель ЯхинаКоммунисты РоссииЧулпан ХаматоваФонд "Подари жизнь"
Популярные комментарии
Иуда солженицын для нее правда
23 апреля, 09:42
ODOleg Danilov
470302040
люди жиру бесятся дома ))
23 апреля, 09:34
Ярослав Винокуров
444028173
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