Вывозной рейс со 174 россиянами вылетел из Бангкока в Новосибирск

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вывозной рейс из Бангкока вылетел в Новосибирск со 174 россиянами на борту, сообщается на странице Минтранса РФ в Twitter.
"Рейс "Сибири" 5702 Бангкок - Новосибирск вылетел в 08.10 мск. На борту 174 пассажира: 144 взрослых, 26 детей, 4 младенца. Расчетное время прибытия в Толмачево - 14.46 мск", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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