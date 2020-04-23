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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T09:47
https://ria.ru/20200423/1570444687.html
В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

09:25 23.04.2020 (обновлено: 09:47 23.04.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
"Прошедшие сутки дали нам существенный прирост коронавирусной инфекции в регионе – это 57 человек, из них 44 – это очаг в Златоусте. Причем очаг в одном из корпусов горбольницы №1. Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи", - сказал он журналистам.
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По данным Текслера, Роспотребнадзором проводится эпидрасследование. Скорее всего, отметил губернатор, будут и другие подтвержденные случаи по данному очагу. Взяты анализы у максимального количества людей, контактировавших с больными, пациентами, сотрудниками больницы, уточнил он.
Кроме того, больничный корпус, ставший очагом, закрыт на карантин. Также разработан план по локализации очага, а для доступности оказания помощи местным жителям туда направлены врачи из областных учреждений. "Главе города дал поручение провести полную дезинфекцию по месту нахождения больных и контактных лиц", - сказал Текслер.
Как сообщалось ранее, в Златоусте два медика заразились коронавирусной инфекцией после контакта с больными COVID-19 - это фельдшер скорой медпомощи и реанимационная сестра.
На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗлатоустЧелябинская областьОбщество
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