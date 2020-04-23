В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст , сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер

"Прошедшие сутки дали нам существенный прирост коронавирусной инфекции в регионе – это 57 человек, из них 44 – это очаг в Златоусте. Причем очаг в одном из корпусов горбольницы №1. Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи", - сказал он журналистам.

По данным Текслера, Роспотребнадзором проводится эпидрасследование. Скорее всего, отметил губернатор, будут и другие подтвержденные случаи по данному очагу. Взяты анализы у максимального количества людей, контактировавших с больными, пациентами, сотрудниками больницы, уточнил он.

Кроме того, больничный корпус, ставший очагом, закрыт на карантин. Также разработан план по локализации очага, а для доступности оказания помощи местным жителям туда направлены врачи из областных учреждений. "Главе города дал поручение провести полную дезинфекцию по месту нахождения больных и контактных лиц", - сказал Текслер.

Как сообщалось ранее, в Златоусте два медика заразились коронавирусной инфекцией после контакта с больными COVID-19 - это фельдшер скорой медпомощи и реанимационная сестра.

На утро 23 апреля в Челябинской области было зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.