Всероссийская акция "Библионочь" в Москве впервые пройдет онлайн

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в Москве в ночь с 25 на 26 апреля, впервые ее проведут онлайн, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"Библионочь пройдет уже в девятый раз, но впервые в онлайн-формате. Подготовлено сразу три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Зрителей ждут встречи с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, вебинары и онлайн-показы спектаклей. Главная тема — 75-я годовщина Победы, посвященные ей события будут в каждом тематическом блоке", - сообщила Сергунина.
Заммэра отмерила, что центральные мероприятия акции пройдут на трех YouTube-каналах библиотек столичного департамента культуры. Их также будут одновременно транслировать на страницах специально созданных мероприятий в Facebook.