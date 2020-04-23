Всероссийская акция "Библионочь" в Москве впервые пройдет онлайн

"Библионочь пройдет уже в девятый раз, но впервые в онлайн-формате. Подготовлено сразу три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Зрителей ждут встречи с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, вебинары и онлайн-показы спектаклей. Главная тема — 75-я годовщина Победы, посвященные ей события будут в каждом тематическом блоке", - сообщила Сергунина.