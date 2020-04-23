Нарушителей изоляции на Сахалине оштрафовали почти на 1,9 миллиона рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр – РИА Новости. Нарушение режима изоляции по коронавирусу на Нарушение режима изоляции по коронавирусу на Сахалине привело к штрафам почти на 1,9 миллиона рублей в отношении 196 человек, заявил в четверг начальник УМВД региона Арсен Исагулов.

"К ответственности привлечены 196 лиц, общая сумма штрафов составила 1 миллион 870 тысяч рублей", - сообщил глава островной полиции в прямом эфире в YouTube-канале правительства региона.

По словам Исагулова, у четверти лиц, находящихся в настоящее время в обсерваторах области, были "неприятности с законом", и по ним проводится дополнительная проверка, в том числе и по цели прибытия на острова.

В целом, добавил начальник УМВД области, за время действия режима самоизоляции на Сахалине криминогенная обстановка в регионе не претерпела серьезных изменений и находится на прежнем уровне.

По последним данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 13 человек выздоровели, семеро продолжают лечение в медучреждении.