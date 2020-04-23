«Теперь можно». Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

Почему "откладывание на потом" становится стилем жизни? Что мешает нам не придумывать лишние трудности и ограничения, а получать удовольствие от жизни (спойлер: мы сами)? И почему иногда не верится, что то, чего так сильно хочешь — не эфемерная мечта, а вполне себе ощутимая реальность.
Обсуждают и спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — клинический психолог Дарья Бондаренко — объясняет, как понять, чего нам действительно хочется.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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