"Теперь можно". Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

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ЯсноПонятно «Теперь можно». Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

Сервиз только для гостей, туфли для особого случая и бутылка хорошего вина — куплю её когда-нибудь с премии или (не)возможного повышения! Зачем мы отказываем себе в приятных мелочах и "подарках для себя"? Почему только сейчас, в экстремальной ситуации, разрешаем себе то, что давно хотели и задаёмся вопросом, почему не позволяли себе этого раньше?