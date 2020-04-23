В Саратовской области выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Тридцать девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Саратовской области, среди зараженных двое детей, общее количество заболевших достигло 229 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 22 апреля были лабораторно подтверждены 190 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели. Среди пациентов в Саратовской области было 10 детей от одного года до 16 лет.
"На 9.00 (8.00 мск) лабораторно подтверждены еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Среди заболевших двое детей в возрасте до 14 лет. Остальные пациенты в возрасте 18-29 лет - один человек, 30-39 лет - пять, 40-49 лет - восемь, 50-59 лет - 13, старше 60 лет - девять. Состояние выявленных пациентов стабильное. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Среди новых заболевших 18 пациентов, контактировавших с ранее зараженными, 16 пациентов с ранее поставленным диагнозом внебольничная пневмония и трое прибывших из Москвы с признаками ОРВИ и оказавшихся носителями инфекции. Уточняется, что круг контактировавших с ними людей определен для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции.
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По данным оперштаба, по шесть новых пациентов выявили в Саратове и Ершовском районе, четыре - в Александрово-Гайском, по три - в Балтайском и Балашовском, по два - в Аткарском, Балаковском, Калининском, Новоузенском, Питерском, Федоровском, по одному - в Вольском, Дергачевском, Краснокутском, Перелюбском и Энгельсском районах области.
"География заболеваемости в области расширилась на пять районов. Таким образом, число муниципалитетов, вовлеченных в пандемию, возросло до 29 (из 39)", - отмечается в сообщении.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.
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