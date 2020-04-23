В Саратовской области выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) лабораторно подтверждены еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Среди заболевших двое детей в возрасте до 14 лет. Остальные пациенты в возрасте 18-29 лет - один человек, 30-39 лет - пять, 40-49 лет - восемь, 50-59 лет - 13, старше 60 лет - девять. Состояние выявленных пациентов стабильное. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.