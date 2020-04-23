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2020-04-23T09:22
https://ria.ru/20200423/1570444500.html
Руководство Росатома намерено перечислить зарплату для акции #МыВместе
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РИА Новости

Руководство Росатома намерено перечислить зарплату для акции #МыВместе

09:22 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Свыше 200 топ-менеджеров российской атомной отрасли от ее верхнего "этажа" до руководителей отдельных предприятий приняли решение перечислить свою месячную зарплату в фонд волонтерской акции #МыВместе, направленной на поддержку пожилых и маломобильных граждан, а также медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
В городах, где расположены предприятия атомной отрасли, уже развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев "атомных городов" оказывают помощь ветеранам и пожилым людям, отмечается в сообщении.
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"Вместе с тем проблема короновируса - это проблема всей страны. Исходя из этого, руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более двухсот человек) приняло решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в фонд акции свою месячную зарплату", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что к инициативе руководителей отрасли уже присоединяются многие другие сотрудники атомной госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект.
Организаторами акции взаимопомощи #МыВместе выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты питания пожилым и маломобильным людям. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают участие уже свыше 90 тысяч волонтеров.
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