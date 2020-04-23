В Пермском крае умер четвертый пациент с коронавирусом

ПЕРМЬ, 23 апр - РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусом умер в Четвертый пациент с коронавирусом умер в Пермском крае , женщине было 63 года, она не сразу обратилась за медпомощью и у нее были сопутствующие заболевания, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Скончалась женщина 63 лет с COVID-19, у нее были сопутствующие заболевания. Она заболела 11 апреля, за медпомощью сразу не обращалась, сделала это только 14 апреля, была госпитализирована, после обследования ей поставили пневмонию. После чего перевели в краевую клиническую больницу, где сразу подключили к аппарату ИВЛ", - рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что 22 апреля на фоне нарастающей дыхательной недостаточности у пациентки наступила остановка кровообращения. Все реанимационные мероприятия не привели к нужному результату, была констатирована ее смерть. По данным минздрава, в регионе 266 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В специализированных медучреждениях проходят лечение 155 пациентов, еще 59 человек изолированы на дому под ежедневным наблюдением медицинских работников в связи с отсутствием клинических проявлений заболевания, 48 болевших выздоровели. Кроме того, 1782 человека остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.