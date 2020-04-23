В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск

ПЕРМЬ, 23 апр — РИА Новости. Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
"Обыск в кабинете господина Сюткина проходит", — заявил собеседник агентства, не уточнив, какое ведомство и в рамках какого дела проводит следственные мероприятия.
В управлении ФСБ РИА Новости пояснили, что не проводят сейчас никаких оперативных мероприятий. В пермском СУ СК России заявили об отсутствии следственных действий в краевом правительстве.
В пресс-службе краевой полиции агентству ответили, что "информацией для СМИ не располагают".
Сюткин занимал должность зампреда — министра строительства Пермского края с 2017 года. В конце 2017 года он был назначен первым вице-премьером краевого правительства, курирующим строительный, транспортный и имущественный блоки. В апреле 2020 года написал заявление об увольнении по собственному желанию по причине перехода на новую работу в Москве. Сюткин должен был доработать в регионе до конца месяца.
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