Регистрацию на вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне приостановили

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Регистрация на вывозной рейс Регистрация на вывозной рейс Франкфурт-на-Майне – Москва, запланированный на 24 апреля, приостановлена на неопределенное время, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее в канале сообщалось, что вывозной рейс Франкфурт-на-Майне - Москва для граждан России запланирован на 24 апреля в 18.50 (19.50 мск).

"На неопределенное время приостановлена регистрация на рейс №AFL2657 Франкфурт-на-Майне – Москва 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.