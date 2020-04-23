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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T11:48
https://ria.ru/20200423/1570444261.html
РБК: в Подмосковье врачи пожаловались в ФСБ на администрацию больницы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

РБК: в Подмосковье врачи пожаловались в ФСБ на администрацию больницы

09:15 23.04.2020 (обновлено: 11:48 23.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в больнице
Знак биологической опасности в больнице
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Работники неврологического отделения стационара Люберецкой областной больницы пожаловались в правоохранительные органы на администрацию учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии заявлений на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
По словам медиков, действия администрации больницы привели к заражению коронавирусом сотрудников учреждения и их семей.
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В обращении говорится, что с 23 марта без соответствующего распоряжения администрации в неврологическое отделение начали переводить пациентов терапевтического. У некоторых больных наблюдались кашель, слабость и повышенная температура.
Там пациенты находились вплоть до получения положительного теста на коронавирус, рассказал один из медработников. После этого у восьми сотрудников неврологического отделения также выявили COVID-19.
Собеседник РБК отметил, что после этого врачам выдали костюмы, непригодные для работы с инфицированными пациентами, а также ограниченное количество масок.
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Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Люберецкой областной больнице заразились коронавирусом 60 медиков. В ведомстве подчеркнули, что после этого корпус закрыли на дезинфекцию, а сотрудники учреждения начали регулярно сдавать тесты на COVID-19.
В России выявили более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, 555 человек скончались, почти 4,9 тысячи выздоровели. При этом число заболевших за сутки снижается второй день подряд.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр БастрыкинАлександр БортниковВладимир КолокольцевЛюберецкий районМосковская область (Подмосковье)ФСБПроисшествия
Популярные комментарии
Зато сколько самолетов в Италию отправили, и в США транспортник отправили. Жизни ИХ граждан и ИХ медиков представляют бОльшую ценность？
23 апреля, 10:38
mmshuher
16110016
Любит РБК "страшные" заголовки статей. Я понимаю медиков, которые от страха за свои, и пациентов, жизни, написали письмаво все силивые структуры. Но неужели в редакции РБК не знают, что ФСБ не занимается такими проблемами? Да и РИА не следует бездумно перепечатывать чьи-то бездумные заголовки.
23 апреля, 10:12
vlad-kubantsev.ru
12011011
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