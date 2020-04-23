РБК: в Подмосковье врачи пожаловались в ФСБ на администрацию больницы

По словам медиков, действия администрации больницы привели к заражению коронавирусом сотрудников учреждения и их семей.

В обращении говорится, что с 23 марта без соответствующего распоряжения администрации в неврологическое отделение начали переводить пациентов терапевтического. У некоторых больных наблюдались кашель, слабость и повышенная температура.

Там пациенты находились вплоть до получения положительного теста на коронавирус, рассказал один из медработников. После этого у восьми сотрудников неврологического отделения также выявили COVID-19.

Собеседник РБК отметил, что после этого врачам выдали костюмы, непригодные для работы с инфицированными пациентами, а также ограниченное количество масок.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Люберецкой областной больнице заразились коронавирусом 60 медиков. В ведомстве подчеркнули, что после этого корпус закрыли на дезинфекцию, а сотрудники учреждения начали регулярно сдавать тесты на COVID-19.

В России выявили более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, 555 человек скончались, почти 4,9 тысячи выздоровели. При этом число заболевших за сутки снижается второй день подряд.