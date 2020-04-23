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2020-04-23T10:32
https://ria.ru/20200423/1570444213.html
Флагманская авиакомпания Маврикия подала заявление о банкротстве
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РИА Новости

Флагманская авиакомпания Маврикия подала заявление о банкротстве

09:15 23.04.2020 (обновлено: 10:32 23.04.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Авиакомпания Air Mauritius, флагманский перевозчик Маврикия, объявила себе банкротом из-за сложившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией и заявила о переходе под внешнее управление.
Ранее компания сообщила, что в связи с ситуацией с распространением заболевания приостанавливает все международные полеты до 15 мая.
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В январе этого года авиакомпания Air Mauritius начала пересматривать бизнес-модель для обеспечения устойчивого развития. Как отметил совет директоров авиакомпании, хотя в разработке плана действий был достигнут "существенный прогресс", закрытие границ и прекращение авиасообщения из-за коронавируса привело к "полной эрозии доходной базы компании".
"Существует неопределенность относительно того, когда возобновится международное авиасообщение, и все признаки указывают на то, что нормальная деятельность не восстановится до конца 2020 года. В этих условиях ожидается, что компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства в обозримом будущем. Поэтому правление приняло решение передать компанию под внешнее управление", - отмечается в заявлении компании.
Как отмечается в заявлении внешнего управляющего, международной организации Grant Thornton, авиакомпания Air Mauritius уже третья, которая столкнулась с трудностями из-за сложившейся ситуации.
"На этой неделе мы приняли к сведению заявления Virgin Australia и South African Airways о том, что они будут переданы под внешнее управление. Ситуация с Air Mauritius едва ли отличается, так как она сильно зависит от туризма, который является одним из наиболее затронутых секторов экономики Маврикия", - отмечается в заявлении внешнего управляющего.
Авиакомпания Air Mauritius основана в 1967 году, флот компании включает 13 самолетов, в том числе широкофюзеляжные Airbus A350 XWB и Airbus A330neo.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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