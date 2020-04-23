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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T09:12
https://ria.ru/20200423/1570444177.html
Число выздоровевших от COVID-19 в Воронежской области выросло до 35
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263847_0:278:3147:2048_1036x0_80_0_0_e0b2388b1a3450bf86a24597ae327132.jpg
РИА Новости

Число выздоровевших от COVID-19 в Воронежской области выросло до 35

09:12 23.04.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ВОРОНЕЖ, 23 апр – РИА Новости. Врачи в Воронежской области за сутки выписали из больницы пять человек, перенесших коронавирусную инфекцию, таким образом, выздоровели 35 из 236 заболевших, сообщило правительство региона.
На 22 апреля в Воронежской области у 236 человек подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 30 человек.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 35 человек. Они выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
400000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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