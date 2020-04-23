Число выздоровевших от COVID-19 в Воронежской области выросло до 35

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

ВОРОНЕЖ, 23 апр – РИА Новости. Врачи в Врачи в Воронежской области за сутки выписали из больницы пять человек, перенесших коронавирусную инфекцию, таким образом, выздоровели 35 из 236 заболевших, сообщило правительство региона.

На 22 апреля в Воронежской области у 236 человек подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 30 человек.

"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 35 человек. Они выписаны из медучреждений", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.