В Хабаровском крае задержали мужчину, который преследовал подростка

Отмечается, что Митякин позвонил в ближайшее подразделение полиции и пошел за мужчиной на безопасном расстоянии. Спустя несколько минут он увидел, что на пути вооруженного гражданина появилась женщина с ребенком. На неоднократные требования бросить нож тот не реагировал, полицейский решил его задержать.