В Хабаровском крае задержали мужчину, который преследовал подростка

ХАБАРОВСК, 23 апр – РИА Новости. Участковый районного отдела полиции в поселке Заветы Ильича Хабаровского края во внеслужебное время задержал мужчину с ножом, который преследовал подростка, сообщает УМВД России по региону в четверг.
"Вечером во дворе дома поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района к участковому уполномоченному полиции районного отдела ОВД майору полиции Сергею Митякину обратился 16-летний подросток. Он сообщил, что его преследует неизвестный с ножом в руках. Увидев стража правопорядка, преследователь изменил направление движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Митякин позвонил в ближайшее подразделение полиции и пошел за мужчиной на безопасном расстоянии. Спустя несколько минут он увидел, что на пути вооруженного гражданина появилась женщина с ребенком. На неоднократные требования бросить нож тот не реагировал, полицейский решил его задержать.
"Применив приемы самообороны, страж правопорядка обезоружил мужчину и удерживал до приезда наряда полиции. Прибывшая следственно-оперативная группа доставила злоумышленника в ОМВД по Советско-Гаванскому району для дальнейших разбирательств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный оказался местным жителем. Мотивы и причины его поступка устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.