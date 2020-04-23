Сотрудники МВД Украины проводят обыски у подозреваемой по делу Шеремета

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители проводят обыски в рамках дела об Правоохранители проводят обыски в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета дома у одной из подозреваемых Юлии Кузьменко, сообщил в четверг ее адвокат Тарас Беспалый.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

"Дома у Юлии Кузьменко в рамках дела об убийстве Шеремета происходит обыск. Его проводит Главное следственное управление МВД", - цитирует адвоката агентство УНН

По его словам, обыски начались около 6.20 (совпадает с мск). "Опять ищут телефоны", - добавил адвокат.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.