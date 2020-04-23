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2020-04-23T09:09
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Сотрудники МВД Украины проводят обыски у подозреваемой по делу Шеремета
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РИА Новости

Сотрудники МВД Украины проводят обыски у подозреваемой по делу Шеремета

09:09 23.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители проводят обыски в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета дома у одной из подозреваемых Юлии Кузьменко, сообщил в четверг ее адвокат Тарас Беспалый.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.
"Дома у Юлии Кузьменко в рамках дела об убийстве Шеремета происходит обыск. Его проводит Главное следственное управление МВД", - цитирует адвоката агентство УНН.
По его словам, обыски начались около 6.20 (совпадает с мск). "Опять ищут телефоны", - добавил адвокат.
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Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Убийство журналиста Павла ШереметаМВД УкраиныУкраинаВ мире
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